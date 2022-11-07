Уфимцы рассказали о том, сколько денег в месяц им нужно для счастья

Респондентам задавался вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?»

За полгода средняя по стране «цена» счастья выросла почти на 8%: со 190 до 205 тыс. рублей в месяц.

Мужчинам, чтобы ощущать себя счастливыми, денег нужно больше, чем женщинам: 226 и 182 тыс. рублей соответственно. Чем старше респонденты, тем выше их запросы: 150 тыс. рублей у молодежи до 24 лет и 222 тыс. у россиян старше 45 лет.

Закономерно, что денежные аппетиты растут с увеличением уровня реальных доходов: так, гражданам с зарплатой до 50 тыс. рублей в месяц для счастья достаточно 160 тыс. рублей, а те, кто зарабатывает от 80 тыс. рублей, оценивают счастье в среднем в 255 тыс. рублей.

Топ городов с наиболее высокими запросами:

1. Москва (250 тыс. рублей);

2. Ростов-на-Дону (205 тыс. рублей);

3. Владивосток, Екатеринбург, Красноярск, Тюмень (по 200 тыс. рублей);

4. Санкт-Петербург (197 тыс. рублей);

5. Хабаровск, Новосибирск (по 195 тыс. рублей);

6. Челябинск (190 тыс. рублей);

7. Уфа, Нижний Новгород (по 185 тыс. рублей);

8. Иркутск (182 тыс. рублей);

9. Краснодар, Пермь, Саратов, Томск (по 180 тыс. рублей);

10. Махачкала, Набережные Челны (по 178 тыс. рублей).

Стоит отметить, что в мае 2022 года уфимцы называли зарплатой мечты 177 тыс. рублей. В предыдущие периоды суммы были меньше: 172 тыс. рублей в ноябре, 160 тыс. рублей в мае и 155 тыс. рублей в январе 2021 года.