Уфимцы рассказали о том, сколько денег в месяц им нужно для счастья

Сервис SuperJob опросил более 20 тысяч представителей экономически активного населения из мегаполисов страны, чтобы узнать, какая она – зарплата мечты.
Респондентам задавался вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?»
За полгода средняя по стране «цена» счастья выросла почти на 8%: со 190 до 205 тыс. рублей в месяц.
Мужчинам, чтобы ощущать себя счастливыми, денег нужно больше, чем женщинам: 226 и 182 тыс. рублей соответственно. Чем старше респонденты, тем выше их запросы: 150 тыс. рублей у молодежи до 24 лет и 222 тыс. у россиян старше 45 лет.
Закономерно, что денежные аппетиты растут с увеличением уровня реальных доходов: так, гражданам с зарплатой до 50 тыс. рублей в месяц для счастья достаточно 160 тыс. рублей, а те, кто зарабатывает от 80 тыс. рублей, оценивают счастье в среднем в 255 тыс. рублей.
Топ городов с наиболее высокими запросами:
1. Москва (250 тыс. рублей);
2. Ростов-на-Дону (205 тыс. рублей);
3. Владивосток, Екатеринбург, Красноярск, Тюмень (по 200 тыс. рублей);
4. Санкт-Петербург (197 тыс. рублей);
5. Хабаровск, Новосибирск (по 195 тыс. рублей);
6. Челябинск (190 тыс. рублей);
7. Уфа, Нижний Новгород (по 185 тыс. рублей);
8. Иркутск (182 тыс. рублей);
9. Краснодар, Пермь, Саратов, Томск (по 180 тыс. рублей);
10. Махачкала, Набережные Челны (по 178 тыс. рублей).
Стоит отметить, что в мае 2022 года уфимцы называли зарплатой мечты 177 тыс. рублей. В предыдущие периоды суммы были меньше: 172 тыс. рублей в ноябре, 160 тыс. рублей в мае и 155 тыс. рублей в январе 2021 года.
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