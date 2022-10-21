Уфа вошла в тройку самых дорогих мегаполисов России

Сервис SuperJob опросил 10 тыс. экономически активных жителей городов-миллионников, чтобы выяснить, где субъективно дороже всего обходится жизнь.
vk.com/ufa
Фактически этот рейтинг, составленный по результатам опроса, показывает соотношение цен и доходов жителей.
Чаще всего дорогим считают свой город москвичи: в этом убеждены шесть из 10 опрошенных (60%). В прошлом году таковых было даже больше – 64% опрошенных.
Самым дорогим жители Москвы считают жилье, продукты питания и проезд в общественном транспорте.
На втором месте в рейтинге самых дорогих мегаполисов неожиданно оказалась Уфа: 57% жителей уверены, что жить в столице Башкортостана недешево. По словам опрошенных, в их городе завышены цены на жилье, продукты, жилищно-коммунальные и другие услуги, а также бензин. В прошлом году 60% опрошенных назвали жизнь в Уфе дорогой.
Замыкает тройку Краснодар (51% и 57%): сильнее всего по кошелькам жителей столицы Кубани бьют жилье, продукты питания, бензин, жилищно-коммунальные услуги и проезд в общественном транспорте.
В топ-10 следом идут:
– Санкт-Петербург (49% и 49%);
– Волгоград (48% и 52%);
– Ростов-на-Дону (48% и 54%);
– Екатеринбург (47% и 50%);
– Красноярск (45% и 49%);
– Казань (45% и 58%);
– Нижний Новгород (41% и 43%).
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