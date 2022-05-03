Уфимцы рассказали о том, сколько денег им нужно для счастья

Сервис SuperJob опросил более 20 тысяч представителей экономически активного населения из 563 населенных пунктов со всех округов страны, чтобы узнать, какая она – зарплата мечты.
Респондентам задавался вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?»
Достойный доход по мнению жителей Уфы в среднем составляет 177 000 рублей.
В предыдущие периоды суммы были меньше: 172 000 рублей в ноябре, 160 000 рублей в мае и 155 000 рублей в январе 2021 года.
Уфа наряду с Новосибирском делит в этом году 12 строчку в рейтинге городов с самыми большими запросами, на одну строчку отстает Казань (175 000 рублей). Выше аппетиты только в:
Челябинске – 178 000 рублей;
Новокузнецке – 180 000 рублей;
Хабаровске – 182 000 рублей;
Нижнем Новгороде – 182 000 рублей;
Екатеринбурге – 188 000 рублей;
Тюмени – 190 000 рублей;
Красноярске – 192 000 рублей;
Санкт-Петербурге – 195 000 рублей;
Ростове-на-Дону – 200 000 рублей;
Владивостоке – 205 000 рублей;
Москве – 230 000 рублей.
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