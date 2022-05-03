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Уфимцы рассказали о том, сколько денег им нужно для счастья

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Сервис SuperJob опросил более 20 тысяч представителей экономически активного населения из 563 населенных пунктов со всех округов страны, чтобы узнать, какая она – зарплата мечты.

Респондентам задавался вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?»

Достойный доход по мнению жителей Уфы в среднем составляет 177 000 рублей.

В предыдущие периоды суммы были меньше: 172 000 рублей в ноябре, 160 000 рублей в мае и 155 000 рублей в январе 2021 года.

Уфа наряду с Новосибирском делит в этом году 12 строчку в рейтинге городов с самыми большими запросами, на одну строчку отстает Казань (175 000 рублей). Выше аппетиты только в:

Челябинске – 178 000 рублей;

Новокузнецке – 180 000 рублей;

Хабаровске – 182 000 рублей;

Нижнем Новгороде – 182 000 рублей;

Екатеринбурге – 188 000 рублей;

Тюмени – 190 000 рублей;

Красноярске – 192 000 рублей;

Санкт-Петербурге – 195 000 рублей;

Ростове-на-Дону – 200 000 рублей;

Владивостоке – 205 000 рублей;

Москве – 230 000 рублей.

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