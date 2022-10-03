Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» оштрафован на 2,2 млн рублей за дачу взятки в военкомате

Ранее в сентябре спортсмен признал свою вину в даче взятки сотруднику военкомата через посредника ради получения военного билета без прохождения службы.

Кроме того, Лукин пытался купить и водительское удостоверение без фактической сдачи экзаменов. Суммарно это обошлось ему почти в 230 тыс. рублей, но до должностных лиц деньги не дошли и удостоверений хоккеист так и не получил.

Сегодня, третьего октября, стало известно, что суд Ленинского района постановил определить Лукину наказание в виде штрафа в размере 2,2 млн рублей в доход государства.

Этот же посредник проходит по уголовным делам хоккеистов Михаила Воробьева и Анвара Сулейманова. Первый получил штраф в размере двух млн рублей, второй – пять лет условно.