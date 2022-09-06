Еще один хоккеист «Салавата Юлаева» осужден за попытку «откосить» от армии

Судом установлено, что в июне 2020 года Воробьев договорился со своим знакомым передать взятку должностному лицу военного комиссариата в обмен на выдачу военного билета без прохождения службы.

После этого обвиняемый перевел 200 тыс. рублей на банковский счет посредника, который в дальнейшем деньги сотруднику военного комиссариата не передал. В результате в период с июня 2020 года по апрель 2022 года Воробьев уклонялся от прохождения от военной службы.

Подсудимый вину признал полностью. Суд переквалифицировал действия Воробьева на другую статью (покушение на дачу взятки в крупном размере) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере двух млн рублей.

Михаил Воробьев раньше играл в составе клуба «Салават Юлаев», сейчас выступает за «СКА».

Ранее мы писали о том, что по аналогичному делу условный срок получил вратарь «Салавата Юлаева» Анвар Сулейманов.