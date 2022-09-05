В Уфе суд вынес приговор хоккеисту «Салавата Юлаева»

Судом установлено, что в октябре 2019 года Сулейманов договорился со своим знакомым передать взятку должностному лицу военного комиссариата в обмен на выдачу военного билета без прохождения службы.

После чего Сулейманов перевел 158 тыс. рублей на банковский счет посредник, который в дальнейшем деньги сотруднику военного комиссариата не передавал. В результате в период с октября 2019 года по апрель 2022 года обвиняемый уклонялся от прохождения от военной службы.

Суд переквалифицировал действия Сулейманова на другую статью (покушение на дачу взятки в крупном размере) и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательном сроком на четыре года.