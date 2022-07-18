Радий Хабиров взял под личный контроль историю с ДТП в Бакалинском районе: «Негодяй понесет наказание»

«Сегодня рано утром, в 4.35, водитель автомобиля марки Аudi A5, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть четырех девушек, шедших по обочине. По данным ГИБДД по РБ, освидетельствование 23-летнего хозяина разбитой машины показало 0,333 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Все девушки – выпускницы первой общеобразовательной школы райцентра. По предварительным данным, девушки 2001, 2003 и 2004 3 года рождения, под утро вышли из кафе, расположенного на улице Береговой, и направлялись, скорее всего, в сторону дома. Шли по обочине объездной дороги. И тут со стороны заправки, предварительно, на большой скорости выехал молодой парень и сбил их. Девушки скончались до приезда скорой помощи», – говорится в сообщении в группе администрации Бакалинского района.

На совещании в правительстве глава республики потребовал проследить за ходом этого дела:

«Я эту ситуацию беру под личный контроль. Негодяй понесет наказание. Если подтвердится информация, которую мне прислали, а я ее уже перепроверял.

Надо посмотреть всю цепочку. Попался человек, который нетрезвым ездит – надо проверять, доходит ли дело до логического разрешения, отбираются ли права у него. Если да – то на сколько.

Это уже не первый случай у нас, в прошлом году двух девчонок сбил негодяй один. Надо тоже посмотреть, как его уголовное дело движется», – сказал Радий Хабиров.

Также он добавил, обращаясь к главе Бакалинского района Александру Андрееву:

«Я попрошу в рамках ваших полномочий тоже за этим преступлением следить. Это тот случай, когда он не должен уйти от наказания. Занимайтесь этим вопросом в первую очередь, это самое главное для вас сейчас».