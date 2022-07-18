Суд Санкт-Петербурга направил дело Юрия Шевчука на рассмотрение в Уфу

Н этом концерте Юрий Шевчук произнес со сцены речь, высказав свое отношение к событиям, которые происходят сейчас в России и за ее пределами.

Пресс-службы городских судов Санкт-Петербурга сообщает о том, что дело об административном правонарушении направлено по месту его совершения, так как не было ходатайства о рассмотрении по месту жительства. Иными словами, дело направили в Уфу и рассматриваться оно будет местным судом.

Ранее Дзержинский суд уже возвращал протокол уфимской полиции, так как при его составлении были допущены ошибки. После этого был составлен новый протокол без участия самого Шевчука.