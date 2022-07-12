Житель Башкортостана продает на Avito стаканы из «Макдоналдс» за 2 млн рублей

«Продам два стакана из "Макдоналдса", отдам в подарок еще одну кружку из "Мака" 2020 года», – говорится в описании щедрого предложения всего за два млн рублей.

Еще один предприимчивый житель Башкортостана, на этот раз из Советского района Уфы, готов уступить один фирменный стакан с логотипом всего за 499 990 рублей.

Стоит отметить, что другие пользователи точно такие же стаканы продают по цене от 150 до 2,5 тыс. рублей за штуку.

Ранее мы писали о том, что уфимец пытался продать на Avito «Пакет с пакетами "Макдоналдс"» за 3,8 млн рублей.