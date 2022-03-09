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Уфимец продает на Avito «Пакет с пакетами "Макдоналдс"» за 3,8 млн рублей

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Как только компания McDonald’s объявила о приостановке деятельности 12 ресторанов в Башкортостане из-за санкций, сразу же нашлись предприимчивые люди, желающие заработать на коллекционерах.

Самое забавное на данный момент объявление в Уфе – «Пакет с пакетами "Макдоналдс"» за 3,8 млн рублей. 

«Продам или обменяю на двухкомнатную квартиру. Черниковку не предлагать», – сообщает талантливый инвестор Айнур.

Количество пакетов в пакете не уточняется, так что сложно определить, насколько адекватна цена, учитывая то, что один смятый и плохо выглядящий пакет без ручек другой продавец на Avito оценил в 90 тыс. рублей.

Также продаются пакетики сахара «МакКофе» по 1000 рублей за штуку. Мелкооптовым покупателям полагается скидка – 2000 рублей за три пакетика.

Тем временем по состоянию на девятое марта рестораны McDonald’s продолжают работать, дату закрытия в компании не называли.

В Башкортостане закроются все 12 ресторанов McDonald’s

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