Уфимец продает на Avito «Пакет с пакетами "Макдоналдс"» за 3,8 млн рублей

Самое забавное на данный момент объявление в Уфе – «Пакет с пакетами "Макдоналдс"» за 3,8 млн рублей.

«Продам или обменяю на двухкомнатную квартиру. Черниковку не предлагать», – сообщает талантливый инвестор Айнур.

Количество пакетов в пакете не уточняется, так что сложно определить, насколько адекватна цена, учитывая то, что один смятый и плохо выглядящий пакет без ручек другой продавец на Avito оценил в 90 тыс. рублей.

Также продаются пакетики сахара «МакКофе» по 1000 рублей за штуку. Мелкооптовым покупателям полагается скидка – 2000 рублей за три пакетика.

Тем временем по состоянию на девятое марта рестораны McDonald’s продолжают работать, дату закрытия в компании не называли.