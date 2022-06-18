В Уфе открылся ресторан «Вкусно и точка» – бывший «Макдоналдс»

Первый ресторан сети «Вкусно и точка» открылся по адресу Ленина, 5 (Гостиный двор).

Из ресторана убрали все упоминания «Макдоналдс», но меню частично осталось прежним.

«Вкусно и точка» – это временное название, как назовут сеть в итоге – пока неизвестно. Ранее СМИ сообщали о том, что у нового владельца франшизы возникли юридические разногласия из-за названия ресторанов.

Как ожидается, остальные рестораны по городу откроются под новой вывеской уже на следующей неделе, точная дата не анонсирована.