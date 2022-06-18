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В Уфе открылся ресторан «Вкусно и точка» – бывший «Макдоналдс»

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Компания «Макдоналдс» объявила об уходе с российского рынка 16 мая. Вскоре стало известно, что российское подразделение сети выкупил предприниматель Александр Говор, владевший 25 ресторанами «Макдоналдс» в Сибири.

Фото: Николай Рубцов

Первый ресторан сети «Вкусно и точка» открылся по адресу Ленина, 5 (Гостиный двор).

Из ресторана убрали все упоминания «Макдоналдс», но меню частично осталось прежним.

«Вкусно и точка» – это временное название, как назовут сеть в итоге – пока неизвестно. Ранее СМИ сообщали о том, что у нового владельца франшизы возникли юридические разногласия из-за названия ресторанов.

Как ожидается, остальные рестораны по городу откроются под новой вывеской уже на следующей неделе, точная дата не анонсирована.

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