Радий Хабиров назначил новое руководство Совета по правам человека

В соответствии с новой редакцией документа:

– председателем совета назначена Зульфия Гайсина;

– заместителем председателя назначен Флюр Нурлыгаянов;

– ответственным секретарем назначен Владимир Савичев;

– обновлен персональный состав членов Совета.

Правозащитники Кристина Абрамичева и Альмира Жукова, а также Ренат Факиев, Полина Вишневская и многие другие активисты были выведены из Совета.

Среди новых членов Совета по правам человека – бывший кандидат на пост главы Башкортостана Ильдар Бикбаев, режиссер Айнур Аскаров, директор уфимского филиала «Российской газеты» Альфред Аглетдинов и блогер Рустам Набиев.