Радий Хабиров назначил новое руководство Совета по правам человека

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о внесении изменений в состав Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества.
glavarb.ru
В соответствии с новой редакцией документа:
– председателем совета назначена Зульфия Гайсина;
– заместителем председателя назначен Флюр Нурлыгаянов;
– ответственным секретарем назначен Владимир Савичев;
– обновлен персональный состав членов Совета.
Правозащитники Кристина Абрамичева и Альмира Жукова, а также Ренат Факиев, Полина Вишневская и многие другие активисты были выведены из Совета.
Среди новых членов Совета по правам человека – бывший кандидат на пост главы Башкортостана Ильдар Бикбаев, режиссер Айнур Аскаров, директор уфимского филиала «Российской газеты» Альфред Аглетдинов и блогер Рустам Набиев.
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