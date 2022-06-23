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Общество

Радий Хабиров назначил новое руководство Совета по правам человека

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Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о внесении изменений в состав Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества.

glavarb.ru

В соответствии с новой редакцией документа:

– председателем совета назначена Зульфия Гайсина;

– заместителем председателя назначен Флюр Нурлыгаянов;

– ответственным секретарем назначен Владимир Савичев;

– обновлен персональный состав членов Совета.

Правозащитники Кристина Абрамичева и Альмира Жукова, а также Ренат Факиев, Полина Вишневская и многие другие активисты были выведены из Совета.

Среди новых членов Совета по правам человека – бывший кандидат на пост главы Башкортостана Ильдар Бикбаев, режиссер Айнур Аскаров, директор уфимского филиала «Российской газеты» Альфред Аглетдинов и блогер Рустам Набиев.

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