18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Стало известно, сколько зарабатывает главный прокурор Башкортостана Игорь Пантюшин

Поделиться:

Главный прокурор республики представил в декларации данные о доходах и имуществе за 2021 год. Оказалось, что он и его заместитель зарабатывают одинаково.

gsrb.ru

Согласно декларации, Игорь Пантюшин за 2021 год заработал 3,7 млн рублей, его жена – 156,6 тыс. рублей.

У прокурора есть в собственности гараж, в пользовании – квартира 102,7 квадратных метра. У семьи один автомобиль в собственности – Toyota Highlander, принадлежит супруге.

Почти столько же за год заработал первый заместитель прокурора Александр Грязников – 3,69 млн рублей, его жена – 2,97 млн рублей.

У них на двоих есть квартира площадью 90,6 квадратных метра в собственности и площадью 77,9 квадратных метра – в пользовании чиновника. Также он владеет долями в двух земельных участках, общая площадь которых чуть меньше 900 квадратных метров, а его супруга – автомобилями Lexus LX470 и Toyota Land Cruiser 200.

Сколько зарабатывает глава Башкортостана Радий Хабиров?

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: