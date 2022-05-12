Стало известно, сколько зарабатывает главный прокурор Башкортостана Игорь Пантюшин

Согласно декларации, Игорь Пантюшин за 2021 год заработал 3,7 млн рублей, его жена – 156,6 тыс. рублей.

У прокурора есть в собственности гараж, в пользовании – квартира 102,7 квадратных метра. У семьи один автомобиль в собственности – Toyota Highlander, принадлежит супруге.

Почти столько же за год заработал первый заместитель прокурора Александр Грязников – 3,69 млн рублей, его жена – 2,97 млн рублей.

У них на двоих есть квартира площадью 90,6 квадратных метра в собственности и площадью 77,9 квадратных метра – в пользовании чиновника. Также он владеет долями в двух земельных участках, общая площадь которых чуть меньше 900 квадратных метров, а его супруга – автомобилями Lexus LX470 и Toyota Land Cruiser 200.