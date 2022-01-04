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Сколько зарабатывает глава Башкортостана Радий Хабиров?

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Зарплата главы региона Радия Хабирова в числе прочих расходов указана в бюджете Башкортостана на 2022-2024 годы.

instagram.com/khabirovradii

За 2022 год Радий Хабиров официально заработает 5,8 млн рублей – 483 тысячи рублей в месяц. За три года его зарплата составит 17,4 млн рублей.

В последние годы доходы семьи Хабировых снижались: за 2020 Радий Хабиров он задекларировал около 6,2 млн рублей – это на 820 тыс. рублей меньше, чем в 2019 году. В его собственности есть участок площадью 913 квадратных метров, жилой дом на 82,5 квадратных метра и гараж, не считая государственной жилой недвижимости, находящейся в пользовании.

Каринэ Хабирова в 2020 году заработала четыре тысячи рублей, так как занимается сейчас некоммерческими проектами. За 2019 год ее доход составил 905 тыс. рублей, у нее в собственности есть квартиры площадью 52 и 141 метр.

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