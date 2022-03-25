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Верховный суд Башкортостана оставил в силе решение по делу «Золотого гаишника»

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Бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Башкортостана Ильдуса Шайбакова СМИ прозвали «Золотым гаишником» после того, как стало известно об имуществе его семьи.

В сентябре 2021 года стало известно, что суд поручил конфисковать имущество Шайбакова и его семьи, приобретенное на неподтвержденные доходы.

Среди них – два внедорожника, три офиса, квартира, земельный участок, гараж, а также 60 088 долларов, 20 евро и 66 090 рублей наличными, найденные при обыске. Общая стоимость изъятого имущества тогда оценивалась в 44 млн рублей (на сегодняшний день – уже значительно больше).

Сам Шайбаков находится в бегах, его семья подала апелляцию, пытаясь оспорить конфискацию, однако 24 марта Верховный суд ее отклонил.

По версии следствия, Шайбаков организовал преступную группировку, которая помогала получать водительские удостоверения за взятки в размере от 14 до 40 тысяч рублей.

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