В Башкортостане суд обратил в доход государства имущество бывшего сотрудника ГИБДД

Пресс-служба прокуратуры республики сообщает о том, что суд поручил изъять в доход государства трехкомнатную квартиру в Уфе, девять автомобилей и 4,3 млн рублей, конфискованных у Гиндуллина.

Среди конфискованных автомобилей – Toyota RAV4 и KIA Sorento Prime общей стоимостью более 10 млн рублей. Кроме того, ранее Гиндуллин успел продать 14 автомобилей за 4,3 млн рублей, которые были изъяты в денежной форме.

Ни сам подозреваемый, ни другие ответчики, на которых было оформлено имущество, не смогли доказать законность доходов, на которые все это приобреталось.

При этом иск прокурора был удовлетворен лишь частично. Сейчас Гиндуллин еще проходит по уголовному делу о получении взяток за выдачу водительских удостоверений.