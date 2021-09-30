В Уфе суд изъял имущество объявленного в розыск бывшего начальника отдела ГИБДД

Ильдус Шайбаков подозревается в получении взяток в особо крупном размере и посредничестве при их получении. Весной 2021 года во время стандартной антикоррупционной проверки у него обнаружили неподтвержденное имущество на 44 млн рублей.

По версии следствия, Шайбаков организовал преступную группировку, которая помогала получать водительские удостоверения за взятки в размере от 14 до 40 тысяч рублей.

Перед судом предстали дети и другие родственники Шайбакова, они не смогли подтвердить законность источников доходов, на которые были приобретены оформленные на них два внедорожника, два офиса, квартира и доля в нежилом помещении. Кроме того, семья жила в коттедже с участком в элитном поселке.

Суд поручил конфисковать имущество Шайбакова, приобретенное на неподтвержденные доходы, а также наличность на сумму 4,4 млн рублей, обнаруженную у него дома. Сам Шайбаков по-прежнему числится в розыске.