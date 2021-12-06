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В школах и детсадах Башкортостана не будет общих новогодних елок

Празднование Нового года в 2021 году, как и в прошлом, пройдет с ограничениями на всех уровнях из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе.

Глава республиканского Роспотребнадзора Анна Казак сообщила о том, что в 2021 году все праздничные мероприятия в школах и детсадах будут проводиться только для каждого отдельного класса или группы.

Общих елок, хороводов, спектаклей и так далее не будет. Эта мера принята для сокращения вероятности возникновения больших очагов инфекции.

Как мы писали ранее, родители и представители воспитанников детских садов смогут присутствовать на новогодних утренниках при наличии QR-кода, подтверждающего полное прохождение вакцинации или перенесенное недавно заболевание Covid-19.

Как пройдут новогодние елки в школах Башкортостана в 2021 году?

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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