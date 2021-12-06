В школах и детсадах Башкортостана не будет общих новогодних елок

Глава республиканского Роспотребнадзора Анна Казак сообщила о том, что в 2021 году все праздничные мероприятия в школах и детсадах будут проводиться только для каждого отдельного класса или группы.

Общих елок, хороводов, спектаклей и так далее не будет. Эта мера принята для сокращения вероятности возникновения больших очагов инфекции.

Как мы писали ранее, родители и представители воспитанников детских садов смогут присутствовать на новогодних утренниках при наличии QR-кода, подтверждающего полное прохождение вакцинации или перенесенное недавно заболевание Covid-19.