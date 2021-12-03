Как пройдут новогодние елки в школах Башкортостана в 2021 году?

«Традиционная новогодняя елка главы республики Башкортостан в этом году, как и в прошлом, пройдет в муниципальных районах и городских округах.

Все, кто должен был присутствовать на празднике, получат новогодние подарки от имени главы республики в своих муниципалитетах», – гласит заявление Минобра.

24 декабря новогодние подарки будут вручены 780 школьников Башкортостана: это дети, показавшие отличные результаты в предметных олимпиадах, спортивных соревнования и других конкурсах, а также дети из семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебного долга, дети из многодетных малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Эти елки пройдут на открытом воздухе.

В школах новогодние мероприятия пройдут отдельно для каждого класса, кружка или объединения, чтобы не допускать массового скопления.