Как пройдут новогодние елки в школах Башкортостана в 2021 году?

В связи с тем, что в СМИ появилась противоречивая информация касательно проведения новогодних елок в этом году, Министерство образования выпустило разъяснения.
«Традиционная новогодняя елка главы республики Башкортостан в этом году, как и в прошлом, пройдет в муниципальных районах и городских округах.
Все, кто должен был присутствовать на празднике, получат новогодние подарки от имени главы республики в своих муниципалитетах», – гласит заявление Минобра.
24 декабря новогодние подарки будут вручены 780 школьников Башкортостана: это дети, показавшие отличные результаты в предметных олимпиадах, спортивных соревнования и других конкурсах, а также дети из семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебного долга, дети из многодетных малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Эти елки пройдут на открытом воздухе.
В школах новогодние мероприятия пройдут отдельно для каждого класса, кружка или объединения, чтобы не допускать массового скопления.
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