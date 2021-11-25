18+
  • Город
  • Общество
  • коронавирус 2019-nCoV
  • News
Общество

В Башкортостане на новогодние утренники в детских садах пустят только привитых и переболевших родителей

Минобр республики объявил о распространении введенных ранее ограничений для непривитых от коронавируса на посещаемость праздничных мероприятий в детских садах.

Осенью 2020 и весной 2021 годов родители не смогли попасть на утренники в некоторых детсадах вообще, что вызвало массовое возмущение у жителей.

В преддверии новогодних праздников Минобр сообщает о том, что родители и представители воспитанников детских садов смогут присутствовать на новогодних утренниках при наличии QR-кода, подтверждающего полное прохождение вакцинации или перенесенное недавно заболевание Covid-19.

Новогодние мероприятия пройдут для каждой дошкольной группы отдельно с соблюдением санитарных требований: социальной дистанции, организации «входного фильтра» и запрета на привлечение сторонних аниматоров, артистов, фотографов и так далее.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: