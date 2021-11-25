В Башкортостане на новогодние утренники в детских садах пустят только привитых и переболевших родителей

Осенью 2020 и весной 2021 годов родители не смогли попасть на утренники в некоторых детсадах вообще, что вызвало массовое возмущение у жителей.

В преддверии новогодних праздников Минобр сообщает о том, что родители и представители воспитанников детских садов смогут присутствовать на новогодних утренниках при наличии QR-кода, подтверждающего полное прохождение вакцинации или перенесенное недавно заболевание Covid-19.

Новогодние мероприятия пройдут для каждой дошкольной группы отдельно с соблюдением санитарных требований: социальной дистанции, организации «входного фильтра» и запрета на привлечение сторонних аниматоров, артистов, фотографов и так далее.