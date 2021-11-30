В Башкортостане в декабре непривитых сотрудников отстранят от работы

В постановлении перечислены отрасли, подлежащие обязательной вакцинации, и предписано «рекомендовать» руководителям организаций из этих отраслей привить не менее 90% от общей численности работников первым компонентом до 18 ноября и вторым – до 18 декабря 2021 года.

После 18 декабря все работники данных отраслей, не завершившие вакцинацию, должны быть отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Ранее в Минтруда подчеркнули, что это именно обязанность работодателей, в противном случае по итогам проверки на организацию может быть наложен штраф до 500 тыс. рублей, также суд может приостановить ее деятельность.