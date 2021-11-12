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В Башкортостане расширили список отраслей, попадающих под обязательную вакцинацию

Главный санитарный врач Башкортостана внесла поправки в постановление о проведении профилактических прививок против Covid-19.

Расширен список отраслей, сотрудники которых попадают под обязательную вакцинацию.

Теперь туда внесены работники отраслей промышленности, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, строительства и проектирования.

До 30 ноября не менее 80% сотрудников этих предприятий должны будут привиться первым компонентом вакцины.

Эта мера связана с частым появлением очагов коронавируса на предприятиях: за последние месяцы порядка 30% от всех заболевших составляли работники предприятий.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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