В Башкортостане расширили список отраслей, попадающих под обязательную вакцинацию

Главный санитарный врач Башкортостана внесла поправки в постановление о проведении профилактических прививок против Covid-19.
Расширен список отраслей, сотрудники которых попадают под обязательную вакцинацию.
Теперь туда внесены работники отраслей промышленности, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, строительства и проектирования.
До 30 ноября не менее 80% сотрудников этих предприятий должны будут привиться первым компонентом вакцины.
Эта мера связана с частым появлением очагов коронавируса на предприятиях: за последние месяцы порядка 30% от всех заболевших составляли работники предприятий.
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