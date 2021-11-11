В Минздраве Башкортостана рассказали, сколько вакцинированных пациентов лежит в Covid-госпиталях

От пяти до семи процентов жителей, госпитализированных с диагнозом Covid-19, были привиты – такие цифры в Минздраве назвали, отвечая на запрос журналистов.

В конце октября там подтвердили, что вакцинированные тоже могут попасть в больницу. С начала вакцинации у пациента есть окно в шесть недель, в которое формируется иммунитет, и в этот период он может заразиться и переносить болезнь в тяжелой или средней форме.

Кроме того, ни один из препаратов не дает 100% защиты. Наименее эффективен для первой вакцинации препарат «Спутник Лайт», которым многие предпочли прививаться после введения ограничений: его эффективность против штамма «Дельта» Covid-19 оценивается в 70% в течение трех месяцев после прививки.

Всего в инфекционных центрах республики лежит порядка 900 человек, из них более 100 переносят болезнь в тяжелой форме, некоторые подключены к ИВЛ.