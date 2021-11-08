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Стало известно, когда в Башкортостан поступит новая партия вакцины «Спутник Лайт»

После введения новых ограничений многие жители республики решили привиться однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», что привело к образованию дефицита препарата в некоторых муниципалитетах.

«Перебоев не было, просто в нерабочие дни препарат не поставляли. Следующая поставка "Спутник Лайт" запланирована на конец этой недели. Вообще, 350 тысяч доз вакцины у нас сейчас есть в наличии», – сообщил глава Минздрава Максим Забелин.

Ранее в Минздраве говорили о том, что прививаться «Спутник Лайт» по решению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко разрешат только при ревакцинации.

Тем, кто еще не прививался, будут вводить один из двухкомпонентных препаратов – «Спутник V», «КовиВак» или «ЭпиВакКорону». У них выше эффективность и дольше срок действия, но на формирование устойчивого иммунитета уходит более месяца.

В Башкортостане план по вакцинации выполнен только наполовину

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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