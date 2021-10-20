В Минздраве Башкортостана подтвердили, что в Covid-госпиталях есть привитые пациенты

«Вакцинированным считается человек, который прошел все этапы вакцинации (введены I и II дозы) и если прошел 21 день от вакцинации.

Если человек вакцинировался "Спутником Лайт" (ускоренная вакцина), то должен пройти 21 день после вакцинации. Если гражданин заболел в период формирования иммунитета, то есть в период неполного окончания действия вакцин, – такой пациент берется на особый контроль.

Действительно, среди госпитализированных граждан c Covid-19 есть вакцинированные пациенты. В первую очередь госпитализируются граждане старше 60 лет и те, кто имеет тяжелые сопутствующие патологии», – сообщили на брифинге.