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В Минздраве Башкортостана подтвердили, что в Covid-госпиталях есть привитые пациенты

Глава Минздрава Максим Забелин и главный санитарный врач республики Анна Казак на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией рассказали о том, когда человек считается вакцинированным.

«Вакцинированным считается человек, который прошел все этапы вакцинации (введены I и II дозы) и если прошел 21 день от вакцинации.

Если человек вакцинировался "Спутником Лайт" (ускоренная вакцина), то должен пройти 21 день после вакцинации. Если гражданин заболел в период формирования иммунитета, то есть в период неполного окончания действия вакцин, – такой пациент берется на особый контроль.

Действительно, среди госпитализированных граждан c Covid-19 есть вакцинированные пациенты. В первую очередь госпитализируются граждане старше 60 лет и те, кто имеет тяжелые сопутствующие патологии», – сообщили на брифинге.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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