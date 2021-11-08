В Башкортостане план по вакцинации выполнен только наполовину

«Первым компонентом привито 70% от подлежащего вакцинации количества населения, это 1,7 млн человек.

Полностью завершена вакцинация у 56% от подлежащего вакцинации населения, это 1,4 млн человек. За сутки привит 8961 человек», – сообщил глава Минздрава Максим Забелин восьмого ноября на совещании в правительстве.

Для сравнения, 10 октября, вскоре после введения новых коронавирусных ограничений, мы писали о том, что за сутки прививается порядка 24 тысяч человек, 16 октября привились рекордные 40 тыс. человек, то есть темпы вакцинации в выходные значительно снизились.