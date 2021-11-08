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Общество

В Башкортостане план по вакцинации выполнен только наполовину

Несмотря на введенные за последний месяц в регионе суровые ограничения для непривитых, до достижения коллективного иммунитета еще очень далеко.

«Первым компонентом привито 70% от подлежащего вакцинации количества населения, это 1,7 млн человек.

Полностью завершена вакцинация у 56% от подлежащего вакцинации населения, это 1,4 млн человек. За сутки привит 8961 человек», – сообщил глава Минздрава Максим Забелин восьмого ноября на совещании в правительстве.

Для сравнения, 10 октября, вскоре после введения новых коронавирусных ограничений, мы писали о том, что за сутки прививается порядка 24 тысяч человек, 16 октября привились рекордные 40 тыс. человек, то есть темпы вакцинации в выходные значительно снизились.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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