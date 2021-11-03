В Башкортостане «Спутник Лайт» разрешат только для ревакцинации

«"Спутник Лайт" это единственная российская однокомпонентная вакцина. То есть прививка состоит всего из одного укола. И человек может сразу получить сертификат о вакцинации с пропуском во многие места, поэтому в последнее время спрос на "Лайт" резко подскочил, в некоторых регионах возник дефицит этой вакцины.

До сих пор по согласованию с врачом прививочного пункта можно было выбирать между "Спутником V" (либо другой российской двухкомпонентной вакциной) и "Спутником Лайт".

Исходя из заявления министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, переболевшим станет доступен только первый вариант. Однокомпонентную же вакцину смогут получить лишь те, кто уже был привит и проходит ревакцинацию. При этом не играет роли, чем человек прививался в предыдущий раз – полным "Спутником", "КовиВаком" или "ЭпиВакКороной"», – сообщили в региональном Минздраве.