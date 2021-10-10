В Башкортостане жители начали массово вакцинироваться

Глава Минздрава Максим Забелин сообщил о том, что за последние сутки количество желающих привиться увеличилось на 18% по сравнению с прошлыми днями. В пункты вакцинации пришли почти 24 тыс. человек. Вероятно, это связано с введенными недавно в республике ограничениями.

С четвертого октября в государственные и муниципальные музеи, театры, библиотеки, дома культуры, кинотеатры, а на также массовые спортивные мероприятия пускают только при наличии одного из документов: сертификата о прохождении вакцинации, справки об отрицательном ПЦР-тесте на Covid-19 или о наличии медотвода от вакцинации.

С 12 октября вступят в силу такие же ограничения в отношении торговых центров, частных музеев, выставочных залов, библиотек, кинотеатров, концертных залов; без сертификата о прививке или справки о перенесенном заболевании нельзя будет купить билет на междугородние автобусы и пригородный поезд «Орлан».

С 18 октября ограничительные меры распространятся на салоны красоты, косметические, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, рестораны и кафе (где более 50 посадочных мест).

С 27 октября справки об отрицательном ПЦР-тесте приниматься в указанных местах не будут, то есть посещать их смогут только привитые и имеющие медотвод.

Все эти ограничения распространяются только на людей старше 18 лет.