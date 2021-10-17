В Башкортостане за сутки вакцинировалось от Covid-19 рекордное количество человек

Глава Минздрава Максим Забелин в Instagram сообщил о том, что в субботу, 16 октября, был установлен рекорд по вакцинации: за сутки привились 40 321 человек, из них 27 тыс. человек – первым компонентом.

Всего в республике первым компонентом привито 1,4 млн человек, почти 1,3 млн жителей полностью завершили вакцинацию.

В октябре 2021 года власти объявили о введении обязательной вакцинации для людей в возрасте 60 лет и старше и некоторых работников, в том числе всей сферы услуг. Работодатели обязано проконтролировать вакцинацию всех сотрудников до 18 декабря 2021 года, иначе рискуют получить штрафы.