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В Башкортостане за сутки вакцинировалось от Covid-19 рекордное количество человек

Введенные властями республики за последнее время коронавирусные ограничения положительно сказываются на темпах вакцинации в регионе.

Глава Минздрава Максим Забелин в Instagram сообщил о том, что в субботу, 16 октября, был установлен рекорд по вакцинации: за сутки привились 40 321 человек, из них 27 тыс. человек – первым компонентом.

Всего в республике первым компонентом привито 1,4 млн человек, почти 1,3 млн жителей полностью завершили вакцинацию.

В октябре 2021 года власти объявили о введении обязательной вакцинации для людей в возрасте 60 лет и старше и некоторых работников, в том числе всей сферы услуг. Работодатели обязано проконтролировать вакцинацию всех сотрудников до 18 декабря 2021 года, иначе рискуют получить штрафы.

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Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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