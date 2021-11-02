18+
  • Город
  • Общество
  • коронавирус 2019-nCoV
  • News
Общество

В Уфе трое новорожденных находятся в реанимации из-за Covid-19

В отличие от первых штаммов коронавируса, нынешние опасны и для детей. Новорожденному вирус обычно передается от матери.

Глава республиканского Минздрава Максим Забелин сообщил о том, что сейчас в инфекционном отделении для младенцев на базе больницы №17 находятся 16 детей.

Трое новорожденных помещены в реанимацию, все они заразились от матерей. Случаев летального исхода среди новорожденных с начала пандемии не зафиксировано.

27 октября мы писали о том, что всего в республике с диагнозом «коронавирусная инфекция» госпитализирован 141 ребенок.

Уфимский врач рассказала о том, как новорожденные переносят Covid-19

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: