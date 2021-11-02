В Уфе трое новорожденных находятся в реанимации из-за Covid-19

Глава республиканского Минздрава Максим Забелин сообщил о том, что сейчас в инфекционном отделении для младенцев на базе больницы №17 находятся 16 детей.

Трое новорожденных помещены в реанимацию, все они заразились от матерей. Случаев летального исхода среди новорожденных с начала пандемии не зафиксировано.

27 октября мы писали о том, что всего в республике с диагнозом «коронавирусная инфекция» госпитализирован 141 ребенок.