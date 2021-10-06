Уфимский врач рассказала о том, как новорожденные переносят Covid-19

С 23 августа в Уфе работает инфекционное отделение для младенцев на базе больницы №17. Там агентству «Башинформ» рассказали о том, как проходит лечение детей, поступивших в госпиталь в первые дни жизни.

«Детей принимаем, начиная с суточного возраста. Самый маленький пациент, поступивший сюда – первые сутки своей жизни. Как правило, дети заболевают в семьях, сначала болеют взрослые, затем подхватывают дети. Болеют все по-разному. Некоторые дети поступают с симптомами поражения желудочно-кишечного тракта, часть детей – с остро-респираторной вирусной инфекцией.

Всегда дети испытывают недостаток кислорода (гипоксия), и многих сопровождает синдром гипервозбудимости. Тяжело и морально и физически. Самое тяжелое – когда ребенок уходит в реанимационную койку, когда приходится подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. Один случай – малыш приехал с температурой, родители жаловались на беспокойство ребенка. Одно легкое у него практически не дышало. На сегодня состояние его остается крайне тяжелым, малыш находится в реанимации уже более 15 дней», – рассказала заведующая инфекционным отделением новорожденных Ирина Тихонова.