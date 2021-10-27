18+
  • Город
  • Общество
  • коронавирус 2019-nCoV
  • News
Общество

В Башкортостане с Covid-19 госпитализирован 141 ребенок

В отличие от первых штаммов коронавируса, нынешние опасны и для детей. Многие дети переносят болезнь в тяжелой форме.

На сегодняшний день в инфекционных отделениях республики госпитализирован 141 ребенок с диагнозом Covid-19.

Среди них 28 детей до года, двое новорожденных подключены к ИВЛ. У младенцев болезнь зачастую протекает тяжело и непредсказуемо, резко понижается уровень кислорода в крови.

С 23 августа в Уфе работает инфекционное отделение для младенцев на базе больницы №17, там принимают детей уже с суточного возраста. Как правило, дети заболевают в семьях, сначала болеют взрослые, затем подхватывают дети.

Уфимский врач рассказала о том, как новорожденные переносят Covid-19

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: