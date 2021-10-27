В Башкортостане с Covid-19 госпитализирован 141 ребенок

На сегодняшний день в инфекционных отделениях республики госпитализирован 141 ребенок с диагнозом Covid-19.

Среди них 28 детей до года, двое новорожденных подключены к ИВЛ. У младенцев болезнь зачастую протекает тяжело и непредсказуемо, резко понижается уровень кислорода в крови.

С 23 августа в Уфе работает инфекционное отделение для младенцев на базе больницы №17, там принимают детей уже с суточного возраста. Как правило, дети заболевают в семьях, сначала болеют взрослые, затем подхватывают дети.