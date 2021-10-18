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Общество

В Башкортостане привито от Covid-19 меньше половины взрослого населения

Многие жители республики уже привились от коронавируса по второму кругу, но план вакцинации все равно выполнен едва наполовину. Об этом на совещании в правительстве рассказал глава Минздрава Максим Забелин.

«Нам необходимо привить 2 484 000 человек, вакцинировано первым компонентом 1 436 045 граждан республики.

Это 57,8% от населения, подлежащего вакцинации, или 46% от общего количества взрослого населения республики. Полностью вакцинация завершена у 1 260 355 человек», – сообщил Максим Забелин.

В прошлую субботу, 16 октября, в республике был поставлен рекорд по количеству желающих вакцинироваться: за сутки привились 40 321 человек, из них 27 тыс. человек – первым компонентом.

В связи с увеличившимся потоком желающих привиться в Уфе открылся дополнительный мобильный пункт вакцинации.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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