В Уфе открылся еще один мобильный пункт вакцинации

В связи с увеличившимся потоком желающих привиться от коронавируса власти заново разворачивают дополнительные пункты вакцинации. Привитья в таких пунктах могут все и без записи.
Новый мобильный пункт вакцинации открылся в торговом центре «Карусель» (Жукова, 12), в нем можно привиться только «Спутник V» и «Спутник Лайт».
График работы: по будням – с 13.00 до 20.00, по выходным – с 10.00 до 20.00.
Мобильные пункты вакцинации также действуют в конгресс-холле «Торатау», ТРЦ «Планета» и лайфстайл-центре «Башкирия».
Кроме того, привиться можно в своей поликлинике по записи.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.