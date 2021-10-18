В Уфе открылся еще один мобильный пункт вакцинации

Новый мобильный пункт вакцинации открылся в торговом центре «Карусель» (Жукова, 12), в нем можно привиться только «Спутник V» и «Спутник Лайт».

График работы: по будням – с 13.00 до 20.00, по выходным – с 10.00 до 20.00.

Мобильные пункты вакцинации также действуют в конгресс-холле «Торатау», ТРЦ «Планета» и лайфстайл-центре «Башкирия».

Кроме того, привиться можно в своей поликлинике по записи.