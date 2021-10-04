Роспотребнадзор Башкортостана рекомендовал некоторым жителям уйти на самоизоляцию

«Граждане, имеющие медицинский отвод от вакцинации, – это в основном люди с хроническими заболеваниями. Данной категории людей в первую очередь рекомендовано придерживаться режима изоляции в период подъема сезонных респираторных инфекций и Covid-19», – говорится в разъяснениях Роспотребнадзора.

С сегодняшнего дня, четвертого октября, только со справками будут пускать в государственные и муниципальные музеи, театры, библиотеки, дома культуры, кинотеатры, а также массовые спортивные мероприятия. Организации дополнительного образования перейдут на дистанционные формы обучения.

Также с 12 октября вступят в силу такие же ограничения в отношении торговых центров, частных музеев, выставочных залов, библиотек, кинотеатров, концертных залов; без сертификата о прививке или справки о перенесенном заболевании нельзя будет купить билет на междугородние автобусы и пригородный поезд «Орлан».

С 18 октября ограничительные меры распространятся на салоны красоты, косметические, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, рестораны и кафе (где более 50 посадочных мест).