Уфимцы записали обращение к Радию Хабирову с требованием не сносить ярмарку у Дворца спорта

После этого площадь оградили, 21 июля на совещании в администрации Уфы Сергей Греков поручил «продумать варианты» благоустройства.

Второго августа на сходе при участии общественного движения «Дворы наши» жители потребовали сохранить возможность проведения на площади фермерской ярмарки, которая существует там десятилетиями.

По словам жителей, на этой ярмарке у пенсионеров и людей с невысоким заработком была возможность покупать экологически-чистые продукты дешевле, чем в супермаркетах. Кроме того, она была хорошей площадкой для местных фермеров и малых предпринимателей.

Также на сходе поднимались вопросы нехватки поликлиник и мест в детсадах и нарушений городской избирательной комиссии: ранее мы писали о том, что движение «Дворы наши» записало обращение к Владимиру Путину по поводу недопуска до выборов активиста-самовыдвиженца Леонида Бирюкова.