Уфимцы пожаловались Путину на недопуск кандидатов к выборам

«Владимир Владимирович, мы, жители Уфы, были лишены активного избирательного права из-за действий городской избирательной комиссии городского округа город Уфа. А именно эксперты данной комиссии намеренно признали часть подписей недействительными. Хотя в подписном листе более 212 подписей были указаны абсолютно верно.

И теперь из-за их действий наш кандидат-самовыдвиженец Леонид Бирюков будет недопущен к выборам депутатов городского округа город Уфа в девятом округе», – говорят жители в заявлении.

По их словам, претензии комиссии абсурдны: у одной из женщин будто неправильно указана регистрация, что не соответствует действительности, а две других подписи якобы поставлены одной рукой.

Леонид Бирюков – общественный активист движения «Дворы наши». Выступал против вырубки деревьев в Уфе, нарушений при проведении общественных обсуждений изменения генплана и застройки парка Гафури.

Ранее мы писали о том, что под таким же надуманным предлогом в Уфе не допустили до выборов в горсовет активистку Аллу Яковлеву.