В Уфе благоустроят площадь перед Дворцом спорта

В ближайшее время в Уфе неподалеку от проспекта Октября может появиться новое большое общественное пространство.
-
Фото: Рустем Муратов
21 июля на совещании в администрации Уфы Сергей Греков поручил «продумать варианты» благоустройства площади перед Дворцом спорта (Рихарда Зорге, 41).
Ранее в соцсетях Радия Хабирова жители начали массово жаловаться на то, что площадь превратили в большую парковку для фур, на которой постоянно творятся беспорядки и разбросан мусор.
После обращений жителей площадь оградили, в ближайшие две недели общественности представят варианты благоустройства территории.
Сам Дворец спорта реконструировали в 2012-2013 годах. К комплексу прилегает сквер имени С.М. Михалева.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.