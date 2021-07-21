В Уфе благоустроят площадь перед Дворцом спорта

21 июля на совещании в администрации Уфы Сергей Греков поручил «продумать варианты» благоустройства площади перед Дворцом спорта (​Рихарда Зорге, 41).

Ранее в соцсетях Радия Хабирова жители начали массово жаловаться на то, что площадь превратили в большую парковку для фур, на которой постоянно творятся беспорядки и разбросан мусор.

После обращений жителей площадь оградили, в ближайшие две недели общественности представят варианты благоустройства территории.

Сам Дворец спорта реконструировали в 2012-2013 годах. К комплексу прилегает сквер имени С.М. Михалева.