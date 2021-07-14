Мэр Уфы Сергей Греков планирует повторно вакцинироваться от Covid-19

«Сегодня я пройду ревакцинацию. Прививался в феврале. Понимаю, насколько важная у нас работа, поэтому мы и сами должны быть защищены, и должны защищать окружающих, поэтому хочу сказать – воспользуйтесь моим примером. Приглашаю всех на новый пункт вакцинации», – сказал Сергей Греков 14 июля на совещании в администрации города.

Ранее мы писали о том, что ВОЗ рекомендует проводить повторную вакцинацию раз в полгода до достижения коллективного иммунитета (60% населения) и раз в год после достижения. Повторную вакцинацию можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в России.

По состоянию на 14 июля 2021 года привито 78,5% сотрудников администрации Уфы. Всего в городе первым компонентом вакцинировано 281 074 человек, вторым – 148 474 человек, это чуть больше 25% от плана на этот год.