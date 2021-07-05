Минздрав Башкортостана: вакцинацию от Covid-19 нужно проводить раз в 6 месяцев

В соответствии с рекомендациями ВОЗ, вакцинация и ревакцинация в России делятся на «рутинную» и «экстренную».

Так как пока что в стране эпидемиологическая ситуация неблагоприятная, сейчас осуществляется «экстренная» вакцинация.

«До достижения уровня коллективного иммунитета населения проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных лиц) или спустя шесть месяцев после предыдущей первичной вакцинации», – говорится в рекомендациях Минздрава, текст приведен на сайте республиканского отделения.

После достижения показателя коллективного иммунитета (60% населения) программа вакцинации перейдет в «рутинную» фазу – раз в 12 месяцев.

Минздрав подчеркивает также, что повторную вакцинацию можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в России.