18+
  • Город
  • Общество
  • коронавирус 2019-nCoV

Радий Хабиров высказался о введении обязательной вакцинации от Covid-19

В 2021 году обязательную вакцинацию для отдельных категорий людей уже ввели или планируют ввести в ближайшие дни 18 регионов России.

«Темпы распространения инфекции дают нам возможность более-менее комфортно пройти текущий период.

У нас нет необходимости пока, подчеркиваю – пока – вводить обязательную вакцинацию, нет необходимости вводить ограничительные меры в отношении деятельности предприятий.

Наша главная задача – чтобы медицина справилась с возрастающим потоком зараженных. Он, конечно, есть и будет, по всей России фиксируется рост, поэтому нам нужно себя подстраховывать», – сказал Радий Хабиров на совещании в правительстве 28 июня.

График работы мобильных пунктов вакцинации от Covid-19 в Уфе

Чем грозит использование поддельного сертификата о вакцинации в Башкортостане?

Комментарии

Наши проекты