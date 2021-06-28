Радий Хабиров высказался о введении обязательной вакцинации от Covid-19

«Темпы распространения инфекции дают нам возможность более-менее комфортно пройти текущий период.

У нас нет необходимости пока, подчеркиваю – пока – вводить обязательную вакцинацию, нет необходимости вводить ограничительные меры в отношении деятельности предприятий.

Наша главная задача – чтобы медицина справилась с возрастающим потоком зараженных. Он, конечно, есть и будет, по всей России фиксируется рост, поэтому нам нужно себя подстраховывать», – сказал Радий Хабиров на совещании в правительстве 28 июня.