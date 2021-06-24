Чем грозит использование поддельного сертификата о вакцинации в Башкортостане?

Республиканский Минздрав предупреждает: использование гражданами заведомо подложных сертификатов о вакцинации (оригинальных без прохождения самой вакцинации или поддельных) влечет уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок до шести месяцев по части пятой статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Сотрудники медорганизаций, пытающиеся продать такие сертификаты, также нарушают статьи УК РФ «Превышение должностных полномочий», «Получение взятки» и «Служебный подлог» и тоже рискуют оказаться в тюрьме на срок до восьми лет по каждой статье.

Отдельные лица и организации, торгующие поддельными сертификатами, попадают под статью 159 УК РФ «Мошенничество» – лишение свободы на срок до шести лет.