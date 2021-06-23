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В Башкортостане привьют от Covid-19 всех призывников

Все призывники, направленные в войска весной 2021 года, пройдут обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции.

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Об этом сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на заместителя главы Минобороны Тимура Иванова.

«В первоочередном порядке проводится вакцинация призывников, которая будет завершена 15 июля», – заявил Иванов.

Всего в рамках весеннего призыва в войска направят порядка 134 тыс. человек. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в армии уже привито 910 тыс. человек.

Ранее мы писали о том, что в Уфе планируют привить большинство работающего населения и не допускать до работы непривитый персонал.

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