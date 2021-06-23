В Уфе непривитых от Covid-19 сотрудников не будут допускать до работы

В ожидании следующей волны коронавируса мэрия вводит серьезные антиковидные меры: пропускной режим станет новой реальностью для многих уфимских организаций.
Документ опубликован на сайте администрации Уфы. В нем предписано организовать пропускной режим сотрудников с предоставлением одной из медицинских справок:
– о прохождении вакцинации;
– о наличии противопоказаний к вакцинации;
– об отрицательном результате ПЦР-обследования (срок действия – трое суток со дня выдачи).
Исполнять это требование будут руководители организаций, контролировать – главы районов и сама мэрия. Оно обязательно только для муниципальных учреждений и предприятий, для остальных носит рекомендательный характер.
Кроме того, в городе возобновляется работа антиковидных инспекторов, которые должны будут фиксировать нарушения санитарных требований.
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