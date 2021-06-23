В Уфе непривитых от Covid-19 сотрудников не будут допускать до работы

Документ опубликован на сайте администрации Уфы. В нем предписано организовать пропускной режим сотрудников с предоставлением одной из медицинских справок:

– о прохождении вакцинации;

– о наличии противопоказаний к вакцинации;

– об отрицательном результате ПЦР-обследования (срок действия – трое суток со дня выдачи).

Исполнять это требование будут руководители организаций, контролировать – главы районов и сама мэрия. Оно обязательно только для муниципальных учреждений и предприятий, для остальных носит рекомендательный характер.

Кроме того, в городе возобновляется работа антиковидных инспекторов, которые должны будут фиксировать нарушения санитарных требований.