Радий Хабиров: «Коронавирус остановит только вакцинация»

«Подчеркиваю, что главная задача, которая перед нами стоит, по сути, единственно возможный для нас инструмент, чтобы остановить коронавирус – это только вакцинация», – сказал Радий Хабиров, добавив, что в ближайшее время планирует обсудить ход вакцинации с главами муниципалитетов.

Это может означать, что скоро появятся новые меры, побуждающие или принуждающие население к получению прививок.

На прошлой неделе в республике разразился скандал: возмущенные родители требовали допустить их на выпускные в детсадах и школах без предоставления справок о прохождении вакцинации или наличии антител. Он начали массово штурмовать соцсети Радия Хабирова гневными комментариями, в итоге с просьбой допустить родителей на выпускные в антикоронавирусный штаб обратились региональные депутаты.

Глава региона уступил, но только частично: родители смогут присутствовать без справок только на мероприятиях, проводимых на открытом воздухе.