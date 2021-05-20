В Башкортостане родителей допустят на некоторые выпускные без прохождения вакцинации

До этого родители допускались только при предъявлении справки о наличии антител к коронавирусу или полном либо частичном прохождении вакцинации.

Эта ситуация вызвала массовое недовольство родителей, которые начали массово штурмовать соцсети Радия Хабирова гневными комментариями.

В итоге с просьбой допустить родителей на выпускные в антикоронавирусный штаб обратились региональные депутаты.

Глава региона уступил, но только частично:

– родители смогут присутствовать без справок только на мероприятиях, проводимых на открытом воздухе;

– при себе все равно нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

В закрытые помещения будут пускать при предъявлении одной из справок:

– от медицинской организации о сделанной прививке против коронавируса, в том числе только первым компонентом вакцины (либо сертификата с портала госуслуг);

– о наличии титров антител к Covid-19 выше двух единиц, выданной в течение одного месяца до утренника, последнего звонка;

– от медицинской организации о наличии противопоказаний к вакцинации;

– отрицательного результата лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР, полученного с 20 мая 2021 года включительно, в электронном или распечатанном виде;

– от медицинской организации об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, выданной с 20 мая 2021 года включительно.

Руководство учреждения может по своему усмотрению допускать родителей без справок при соблюдении всех требований.