В Башкортостане родители возмущены тем, что их не пускают на выпускные в детсадах без прививок от Covid-19

Людей возмущает то, что на фотографиях с празднования Ураза-байрам массовые мероприятия проводятся в помещениях, и многие даже без масок, однако для посещения выпускного утренника в детском саду требуют справки о вакцинации, а некоторые детсады вообще не будут допускать родителей.

«Радий Фаритович!!! Разрешите родителям выпускников в детских садах так же прийти на праздник детей, соблюдая меры предосторожности!!!! Почему бегать марафоны, смотреть фейерверки, слушать артистов на площадях без справок, прививок и масок можно, а к ребенку на праздник нельзя???»

«С праздником! На таких праздниках значит скапливаться можно, а на выпускной к сыну попасть нельзя, обидно!»

«В мечеть тоже зашли со справкой о прививке от ковида? А то придумали « на выпускной в детском саду родителей будут пускать только со справкой. Что за бред?»

«С праздником! Пустите, пожалуйста, нас на выпускной в садик! Дети очень ждут, готовят выступления. Не в пустом же зале им танцевать. С масками, перчатками».

«Вот вы собрались все привитые что ли? Почему ограничили посещения родителями в садике на выпускной? Почему к детям такое отношение? Почему надо кошмарить родителей? Они готовятся, учат песни, танцы, чтобы нам показать! Кафе можно, концерты можно и т.д. Где логика?!»

«А на выпускной к детям нельзя, соблюдая все необходимые ограничения, значит, какие-то у вас двойные стандарты, Радий Фаритович!»

«Концерты, массовые мероприятия и остальное проводится, а на выпускной родителям нужно предоставить справку о прививке или об антителах?! Что за бред?»

«Значит, несмотря на ограничения, они собрались, а на выпускной в детский сад нельзя собираться, по времени, мне кажется, так выпускной побыстрее пройдет. Почему такая не справедливость!!!?»