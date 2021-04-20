Уфимский блогер Рустам Набиев номинирован на премию «Хрустальный компас»

«Хрустальный компас» – это премия в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России, она выдается с 2012 года.

В 2021 году премия будет вручаться в 11 номинациях, в жюри – известные ученые, общественные деятели, представители бизнеса и государственных органов, в том числе Николай Дроздов, географ Владимир Котляков, океанолог Артур Чилингаров и председатель «Русского географического общества» Юрий Воробьев.

Восхождение Рустама Набиева на Эльбрус номинировано в категории «Гражданская позиция» за популяризацию параэкстремального спорта и путешествий для людей с ограниченными возможностями. В 2021 году стартуют съемки фильма об этом подъеме, также Рустам планирует покорить и Гималаи, а именно – гору Чо-Ойю высотой 8201 метр.