Уфимский блогер Рустам Набиев готовится покорить Гималаи

Блогер Рустам Набиев, лишившийся ног в катастрофе 2015-го года в Омске, планирует пройти новое испытание, которое за всю историю очень немногим людям оказывалось по силам.
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instagram.com/rustam_nabiev92
«Сходил на тренировку спины. Пока закачиваю мышцы, с апреля/мая начну готовиться к восхождению на гору Чо-Ойю, 8201 метр», – написал Набиев в Instagram.
Гора Чо-Ойю – пятая по высоте гора в гималайском массиве и шестая вершина мира. Это одно из наиболее популярных испытаний у высокоуровневых альпинистов, считается самым «безопасным» 8-тысячником мира по соотношению восхождений и летальных исходов.
В 2020 году Рустам Набиев взобрался на Эльбрус: более шести километров подъема он осилил за 15 часов, двигаясь только на руках при помощи ледорубов.
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