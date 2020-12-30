Уфимский блогер Рустам Набиев рассказал о восхождении на Эльбрус в шоу Ирины Шихман (видео)

В 2020 году Рустам Набиев взобрался на Эльбрус: более шести километров подъема он осилил за 15 часов, двигаясь только на руках при помощи ледорубов.

«Там сразу раскрываются все твои слабости, если честно. Это тяжело, и ты либо поворачиваешь назад, либо идешь вперед. Теперь я точно знаю, что буду идти вперед, несмотря на все сложности. Потому что на Эльбрусе было очень тяжело, каждый сантиметр я шел со слезами на глазах. Пытался это скрывать, но мне было очень сложно и сам себе задавал вопросы: "Зачем себя мучаешь, поверни назад и все будет хорошо. Дома в тепле будешь и рядом с семьей".

Соблазн был, я себя очень сильно материл в тот момент всеми словами возможными и уже чисто на характере шел дальше. Тяжело было и психологически, и физически. Не знал, сколько еще идти, когда уже вершина покажется», – рассказал Набиев.

Также в шоу Рустам рассказал об аварии и о том, как познакомился со своей женой Индирой и как добивался ее.